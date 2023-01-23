'Şeriat istemeyen, Müslüman değildir' dedi

İstanbul Kadıköy'de yapılan bir sokak röportajında söylenen sözler tepki çekti.

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Son dönemde sokak röportajlarına yönelik ilgi artarken; İstanbul Kadıköy'de yapılan bir sokak röportajında söylenen sözler tepki çekti. 

ŞERİAT İSTEDİ

Röportajda konuşan genç, şeriat istediğini belirtti.

Çevrede bulunan vatandaşların laikliği savunması ile başlayan tartışma ortamı her geçen an iyice gerildi.

Son olarak "Şeriat istemeyen, Müslüman değildir" diyen gence çevredekiler sert tepki gösterdi.

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