Beyoğlu'nda dolar saçanlar yakalandı: Çok sayıda gözaltı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan İstiklal Caddesi'nde dolar saçtıkları anları sosyal medyada paylaşan 13 kişi gözaltına alındı.

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Beyoğlu'nda dolar saçanlar yakalandı: Çok sayıda gözaltı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dolar saçtıkları anları sosyal medya platformunda paylaşan 13 kişi, Beyoğlu Asayiş Büro ve Güvenlik Büro Amirliği polisleri tarafından yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, sosyal medya platformlarında yüzleri maskeli şahıslarca kalabalık arasına dolar fırlatıldığı görüntülerinin paylaşılmasının ardından çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda para dağıtan şahısların sosyal medya platformunda paylaşımlar yapan bir grup olduğu belirlendi. Grubun “internet üzerinden kazandığımız paraları muhtaçlara dağıtıyoruz” şeklinde paylaşımlar yaparak görüntüleri paylaştıkları tespit edildi.

Şahısların 6 Ağustos'ta İstiklal Caddesi'ne geldikleri ve para saçtıkları ardından bir araçla Alkent Mahallesi'ndeki bir adrese geçtikleri belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri 9 Ağustos'ta adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 13 şüpheli yakalanırken, adreste yapılan aramalarda üzerinde geçersiz ibaresi olan çok sayıda dolar, maske ve kıyafetler ele geçirildi. 1 şüpheli “Halkı Kin ve Düşmanlığa tahrik etmek” suçundan yürütülen işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 12 şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Dolar İstiklal Caddesi Beyoğlu İstanbul
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