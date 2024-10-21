Beyoğlu'nda Acı Olay! Anne ile Bebeği Evde Ölü Bulundu

Türkiye'de son dönemde artan kadın ve çocuk cinayetleri Türkiye'yi sarsarken, son olarak İstanbul'da şüpheli iki ölüm meydana geldi. Beyoğlu ilçesi Bülbül Mahallesi Büyük Kırlangıç Sokak'ta saat 23.00 sıralarında, 4 katlı bir binanın 1. katından gelen kötü kokular üzerine mahalle sakinleri tarafından polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi.

AFAD EKİPLERİ DE OLAY YERİNDEYDİ

İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, daire içerisinde Afrika uyruklu Sauda A. isimli anne ile bebeğinin cansız bedenini buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde anne ve bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine giden AFAD ekipleri de ilgili dairede ölçümler yaptı. Yapılan ölçüm sonucunda herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILACAK

Polis ekipleri olayın yaşandığı sokakta şerit çekerek güvenlik tedbirleri alırken bina içerisinde detaylı incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları incelemelerin ardından cenaze aracına bindirilen anne ve bebeğin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Yenibosna Adlı Tıp morguna götürülmek üzere yola çıktı.

Kaynak: İHA