Beyin kanaması geçirmişti: Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç hayatını kaybetti!

Sabah Gazetesi Yazarı Engin Ardıç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ardıç'ın beyin kanaması geçirdiği yazılarına ara vermesiyle ortaya çıkmıştı.

Son Güncelleme:
Beyin kanaması geçirmişti: Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç hayatını kaybetti!

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

YAZARI OLDUĞU GAZETEDEN AÇIKLAMA!

Sabah gazetesinden Ardıç'ın ölümüne ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sabah Gazetesi yazarlarından Engin Ardıç, tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ardıç, 6 aydır amansız bir hastalık ile mücadele ediyordu."

Sabah yazarı Engin Ardıç'tan tepki çeken sözler: 'Orasını burasını açan kızlar bu kavgada birer piyondur'Sabah yazarı Engin Ardıç'tan tepki çeken sözler: 'Orasını burasını açan kızlar bu kavgada birer piyondur'Siyaset
Sabah yazarı, fiyatları el yakan okul üniformaları için çözümü buldu: 'Kaldırırsın olur biter'Sabah yazarı, fiyatları el yakan okul üniformaları için çözümü buldu: 'Kaldırırsın olur biter'Ekonomi

DEPREM SONRASI YAZDIKLARINA TEPKİ YAĞMIŞTI

Engin Ardıç, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından kaleme aldığı yazısında “Kılıçdaroğlu, hiç boşuna ‘AK Parti seçmenleri öldüler, oylar bana kaldı’ diye sevinmesin, genel sonuç değişmeyecek” ifadelerini kullanmıştı. Ardıç, aynı yazısında "Deprem gören illerde 'vekil sayıları' da değişmeyecektir" diyen Ardıç, "Bir yeniden düzenleme ancak 2024 belediye seçimleri için yapılabilir. Daha iyisi, 2028 genel seçimi için. Örnek... Hatay'dan 11 milletvekili çıkıyormuş. Binlerce kişi öldü, binlerce kişi de başka bir ile göç etti... Ama Hatay'dan gene 11 milletvekili çıkacak. Ne kadarı iktidara gider ne kadarı muhalefete, bu da ayrı bir konu ve bizi pek fazla da ilgilendirmez." demişti.

Sabah yazarından skandal sözler: 'Kılıçdaroğlu AKP seçmenleri öldü oylar bana kaldı diye sevinmesin'Sabah yazarından skandal sözler: 'Kılıçdaroğlu AKP seçmenleri öldü oylar bana kaldı diye sevinmesin'Güncel
1 aydır yazmıyordu: Sabah yazarı Engin Ardıç beyin kanaması geçirdi1 aydır yazmıyordu: Sabah yazarı Engin Ardıç beyin kanaması geçirdiGüncel

ENGİN ARDIÇ KİMDİR?

Engin Ardıç, Sarı Basın Kartı sahibi gazeteci, yazardır. Annesinin adı Vesile ve babasının adı Mustafa Şevki Ardıç’tır. 1970 yılında Galatasaray Lisesi'ni ve 1976 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümünü bitirdi.

Mesleğe 1970 yılında, "Tiyatro '70" dergisinde başladı. Reklam yazarlığı, BBC Türkçe yayınlar servisi spikerliği, Cumhuriyet ve Politika gazetelerinde tiyatro ve edebiyat eleştirmenliği, Nokta Dergisi'nde yayın danışmanlığı, Dünya, Sabah, Star ve Akşam gazetelerinde köşe yazarlığı, Inter Star’da yorumculuk yaptı. Elele, Tempo, Playmen dergilerinde de yazılar yazmıştır.

Son Güncelleme:
En vurdum duymaz 3 burç! Onların dünya yansa ilgisini çekmez En vurdum duymaz 3 burç! Onların dünya yansa ilgisini çekmez
Meral Akşener sahneden İlber Ortaylı'ya seslendi, salon kahkahaya boğuldu Meral Akşener sahneden İlber Ortaylı'ya seslendi, salon kahkahaya boğuldu
İsmail Saymaz paylaştı: Sinan Ateş ve cinayetinin azmettiricisi Doğukan Çep aynı karede Sinan Ateş ve cinayetinin azmettiricisi Doğukan Çep aynı karede
Hayran kalacaksınız... Meğer makarna bu teknikle daha lezzetli oluyormuş Hayran kalacaksınız... Meğer makarna bu teknikle daha lezzetli oluyormuş
ÇOK OKUNANLAR
Ekonomist Zelyut 'almayı unutun' dedi ve ekledi: 'Erdoğan seçildiğinde yanına bile yaklaşamayacaksınız' Ekonomist Zelyut 'almayı unutun' dedi: 'Erdoğan seçildiğinde yanına bile yaklaşamayacaksınız'
Türkiye'yi terk eden Gökhan Özen yıllara meydan okuyor Türkiye'yi terk eden Gökhan Özen yıllara meydan okuyor
Seçime son saatler: Oy kullanırken mutlaka bunları yapın Seçime son saatler: Oy kullanırken mutlaka bunları yapın
Muharrem İnce ile ilgili dikkat çeken sözler: 'İkna etmek için çok uğraştık' Muharrem İnce ile ilgili dikkat çeken sözler: 'İkna etmek için çok uğraştık'
Meral Akşener sahneden İlber Ortaylı'ya seslendi, salon kahkahaya boğuldu Meral Akşener sahneden İlber Ortaylı'ya seslendi, salon kahkahaya boğuldu