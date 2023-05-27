Beyin kanaması geçirmişti: Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç hayatını kaybetti!

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

YAZARI OLDUĞU GAZETEDEN AÇIKLAMA!

Sabah gazetesinden Ardıç'ın ölümüne ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sabah Gazetesi yazarlarından Engin Ardıç, tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ardıç, 6 aydır amansız bir hastalık ile mücadele ediyordu."

DEPREM SONRASI YAZDIKLARINA TEPKİ YAĞMIŞTI

Engin Ardıç, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından kaleme aldığı yazısında “Kılıçdaroğlu, hiç boşuna ‘AK Parti seçmenleri öldüler, oylar bana kaldı’ diye sevinmesin, genel sonuç değişmeyecek” ifadelerini kullanmıştı. Ardıç, aynı yazısında "Deprem gören illerde 'vekil sayıları' da değişmeyecektir" diyen Ardıç, "Bir yeniden düzenleme ancak 2024 belediye seçimleri için yapılabilir. Daha iyisi, 2028 genel seçimi için. Örnek... Hatay'dan 11 milletvekili çıkıyormuş. Binlerce kişi öldü, binlerce kişi de başka bir ile göç etti... Ama Hatay'dan gene 11 milletvekili çıkacak. Ne kadarı iktidara gider ne kadarı muhalefete, bu da ayrı bir konu ve bizi pek fazla da ilgilendirmez." demişti.

ENGİN ARDIÇ KİMDİR?

Engin Ardıç, Sarı Basın Kartı sahibi gazeteci, yazardır. Annesinin adı Vesile ve babasının adı Mustafa Şevki Ardıç’tır. 1970 yılında Galatasaray Lisesi'ni ve 1976 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümünü bitirdi.

Mesleğe 1970 yılında, "Tiyatro '70" dergisinde başladı. Reklam yazarlığı, BBC Türkçe yayınlar servisi spikerliği, Cumhuriyet ve Politika gazetelerinde tiyatro ve edebiyat eleştirmenliği, Nokta Dergisi'nde yayın danışmanlığı, Dünya, Sabah, Star ve Akşam gazetelerinde köşe yazarlığı, Inter Star’da yorumculuk yaptı. Elele, Tempo, Playmen dergilerinde de yazılar yazmıştır.