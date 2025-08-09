Beyazıt'tan Ayasofya'ya Gazze Yürüyüşü

İstanbul’da binlerce kişi Gazze’deki saldırılara karşı tek yürek oldu. 15 STK öncülüğünde düzenlenen yürüyüş Beyazıt’tan Ayasofya’ya uzandı. Katılımcılar, sloganlar ve pankartlarla İsrail’in saldırılarını protesto etti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırılara dikkat çekmek amacıyla 15 sivil toplum kuruluşunun öncülüğünde Beyazıt Meydanı’nda yürüyüş düzenlendi.

Binlerce kişinin katıldığı etkinlikte “Katil İsrail, Filistin’den defol” ve “Gazzeli çocuklar bizi bekliyor” sloganları atıldı. Katılımcılar, Türk ve Filistin bayraklarının yanı sıra “Siyonist katiller hesap verecek”, “İsrail Gazze’yi aç bırakıyor” ve “Anne olmak bir insan hakkıdır. Peki Filistinli annelerin hakkı nerede?” yazılı pankartlar taşıdı.

Yürüyüşe katılanlar, cep telefonlarının ışıklarını ve küçük fenerlerini yakarak Beyazıt Meydanı’ndan Ayasofya'ya doğru yürüdü. Etkinliğe Türkiye Gençlik STK'leri Platformu (TGSP), Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İlim Yayma Vakfı ve İnsan ve Medeniyet Hareketi gibi çok sayıda kuruluş destek verdi.

Etkinliğin sonunda Gazze’de yaşanan insani dramın sona ermesi ve barışın sağlanması için dualar edildi.

Kaynak: AA

