Beyaz Saray'ın 'Sır Kadını' Tercüman Olcay Kartarı Rached Hayatını Kaybetti

ABD’de diplomasi ve devlet protokolünün kritik anlarında görev alan deneyimli tercüman Olcay Kartarı Rached’ten üzücü haber geldi. Beyaz Saray’da yaklaşık 35 yıl boyunca Türkçe ve Azerbaycan Türkçesi tercümanlığı yapan Rached, 76 yaşında yaşamını yitirdi. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Rached’in vefatını, akademisyen kardeşi Prof. Dr. Asker Kartarı duyurdu.

KARS’TAN WASHINGTON’A UZANAN KARİYER

Meslek hayatına TRT Kars Radyosu’nda başlayan Rached, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu, ardından Hacettepe Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptı. Bir dönem edebiyat öğretmenliği de yapan Rached, ABD Büyükelçiliği’nde aldığı dil eğitiminin ardından Amerika’nın Sesi Radyosu sınavını kazanarak ABD’ye gitti. Voice of America bünyesinde uzun yıllar görev alan Rached, burada hem yayıncılık hem de çeviri faaliyetlerinde bulundu.

BEYAZ SARAY’DA 5 BAŞKAN DÖNEMİ

Rached, Baba Bush’tan başlayarak Clinton, Obama, Trump ve Biden dönemlerinde Beyaz Saray protokollerinde tercüman olarak yer aldı. Üst düzey güvenlik izni nedeniyle diplomasi kulislerinde “Sır Kadın” olarak anılan Rached, başkanlar, başkan yardımcıları, bakanlar ve askeri yetkililer düzeyindeki çok sayıda görüşmede görev üstlendi.

Türkiye ile ABD arasındaki kritik temaslarda da aktif rol oynayan Rached; Ahmet Necdet Sezer, Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD başkanlarıyla gerçekleştirdiği görüşmelerde tercümanlık yaptı. İki ülke ilişkilerinde önemli toplantı ve imza törenlerinde hazır bulundu.

ULUSLARARASI KURUMLARDA DA GÖREV ALDI

Beyaz Saray’ın yanı sıra Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası gibi uluslararası platformlarda da çalışan Rached, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın konferans düzeyinde sözleşmeli tercümanları arasında yer aldı. Federal ve göçmenlik mahkemelerinde Türkçe ve Azerbaycan Türkçesi alanlarında çeviri yapan Rached, güvenlik ve terörle mücadele programlarına ilişkin teknik dokümanların tercümesinde de görev aldı.

Kaynak: Hürriyet