Mardin’de Korkunç Olay! Medine Akpınar, Evinde Silahla Vurulmuş Halde Ölü Bulundu

Mardin’in Midyat ilçesinde Medine Akpınar, evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde ilçenin kırsal Sivrice Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. Silahla yaralanma ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları kontrolde Medine Akpınar’ın (28), hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Medine Akpınar’ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Mardin Midyat Kadın cinayetleri
