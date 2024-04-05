Beşiktaş'taki gece kulübü yangınında gözaltı sayısı 11’e yükseldi

Beşiktaş'ta, 29 işçinin hayatını kaybettiği gece kulübündeki yangına ilişkin sahne platform firması yetkilisi 2 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı ise 11’e yükseldi.

Beşiktaş'taki gece kulübü yangınında gözaltı sayısı 11’e yükseldi

İstanbul Gayrettepe’de bulunan ‘Masquerade’ isimli gece kulübündeki tadilat sırasında çıkan yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında iş yeri sahipleri Mehmet Menduh C. ve Şahzade Ş. ile sorumlu müdür İsmet Ş., işletme müdürü Arda Arman P. ve iş yeri muhasebecisi Salim A., tadilat ile ilgili metal işleri sorumlusu Kahraman E., metal işleri firma sahibi Çağatay A., mobilyacı Ercan E. ve iş yeri ortağı Fatma D. olmak üzere toplam 9 şüpheli gözaltına alınıştı. Yangına ilişkin devam eden soruşturma kapsamında sahne platform firması yetkilisi 2 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı ise 11’e yükseldi.

Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği’nde ifadeleri alınan 9 kişi için ek gözaltı süresi alınırken, mobilyacı Ercan E.’nin ifadesinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı ortaya çıkmıştı. Devam eden soruşturma kapsamında ise gece kulübünün teknik servis personeli İbrahim B.’nin de (36) polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltındaki kişilerin ifadeleri devam ederken, yaşanan olayla ilgili yeni gözaltıların olabileceği söylenmişti. Emniyet tarafından yapılan açıklamalar kapsamında, sahne platformu firmasının sahibi Dursun Ç. ile teknik servis sorumlusu Sibel Ç. savcılık talimatıyla gözaltına alındı. İfade işlemleri tamamlanan şüphelilerin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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