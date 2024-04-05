Erdoğan, Türkiye'nin ABD Büyükelçiliği'ne Sedat Önal'ı atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 ülkeye büyükelçi ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği'ne atama yaptı.

Resmi Gazete'de Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre Türkiye'nin ABD Büyükelçiliği görevine Şubat 2023'ten beri Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği görevini yürüten Sedat Önal atandı.

Erdoğan Önal'ın yerine Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olarak Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız'ı atadı.

Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Hasan Mercan, 14 Ocak'ta emekli olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı diğer büyükelçi atamaları şöyle:

- Rifat Cem Örnekol, Gine

- Ahmet İhsan Kızıltan, Şili

- Vietnam, Korhan Kemik

- Beliz Celasin Rende, Gutemala

- Mehmet Sait Uyanık, Bulgaristan

- Naciye Gökçen Kaya, Kosta Rika

- Semih Lütfü Turgut, Sri Lanka

- Ahmet Ergin, Etvator Ginesi.