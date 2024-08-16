Beşiktaş'ta Yolda Yürüyen Kadına Çarpıp Kaçmıştı: Suç Makinesi Tepkilerin Ardından Tutuklandı!

İstanbul Beşiktaş’ta lüks cipi ile yolda yürüyen Dila Kırarslı'ya çarpıp kaçan sürücü Furkan Dağlı, kasten yaralama suçundan tutuklandı. Dağlı ifadesinde, önüne kedi çıktığını, kurtulmak için manevra yaptığını alkol ve uyuşturucu kullanmadığını iddia etti.

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Beşiktaş'ta Yolda Yürüyen Kadına Çarpıp Kaçmıştı: Suç Makinesi Tepkilerin Ardından Tutuklandı!

Kaza, 11 Ağustos Pazar günü saat 04.00 sıralarında Beşiktaş, Fulya Deresi Sokak'ta meydana geldi.

Gece saatlerinde yokuş aşağı hızla ilerleyen cipin sürücüsü Furkan Dağlı park halindeki 4 araca, ardından yolda yürüyen Dila Kırarslı'ya çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevredekiler, cipin içindeki 2 kişiyi çıkardı. Aracın içinden çıkarılan 2 kişi yara almazken, Kırarslı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Kırarslı'nın hastanedeki tedavisi sürüyor.

31 SUÇ KAYDI

Kazanın ardından olay yerinden kaçan Furkan Dağlı, 4 saat sonra Çerkezköy'de yakalandı. Kasten yaralama dahil 31 suç kaydı bulunan sürücünün turizmci ve otel sahibi olduğu ortaya çıktı.

Furkan Dağlı, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Sosyal medyadaki tepkilerin üzerine tekrar gözaltına alınan Dağlı, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dağlı ifadesinde, önüne kedi çıktığını, kurtulmak için manevra yaptığını alkol ve uyuşturucu kullanmadığını iddia etti. Olaydan sonra şoka girdiğini, kendi imkanlarıyla tedavi olabilmek için Çerkezköy’e gittiğini ve bir süre sonra hastaneye gitmekten vazgeçtiğini söyledi.

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