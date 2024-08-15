Beşiktaş'taki Korkunç Kazaya Tepkiler Çığ Gibi! Suç Makinesi Tekrar Gözaltında

Beşiktaş'ta bir ara sokakta süratle giderken yolda yürüyen bir kadına çarpıp kaçan ve Çerkezköy’de yakalanarak ifadesinin ardından serbest bırakılan sürücü Furkan D. tekrar gözaltına alındı. Gözaltı kararı, savcılığın karara itirazı sonrası geldi. Öte yandan Furkan D.'nin emniyette 31 ayrı suç kaydının olduğu ortaya çıkmıştı.

Beşiktaş'taki Korkunç Kazaya Tepkiler Çığ Gibi! Suç Makinesi Tekrar Gözaltında

Beşiktaş’ta geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde meydana gelen kazada Furkan D. yönetimindeki Range Rover marka 34 DOK 427 plakalı lüks araç, iddiaya göre aracıyla yokuş aşağı süratle indiği esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki üç araca çarptıktan sonra takla atıp yolda yürüyen Dila Kıraslı'ya çarpmıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edilmiş, yaralanan kadın Taksim İlk Yardım Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Kıraslı, daha sonra Bakırköy Sadi Konuk Devlet Hastanesine nakledilmişti. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansımış, Range Rover marka aracın süratle yokuşta seyrettiği ve araçlara çarptığı, ardından takla atan aracın yolda yürüyen Dila Kıraslı'ya çarptığı görülmüştü.

YENİDEN GÖZALTINDA

Kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücü Furkan D., polis ekipleri tarafından Tekirdağ Çerkezköy’de yakalanmıştı. Gözaltına alınan Furkan D., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Savcılık daha sonra karara itiraz ederek, Furkan D.’nin yeniden gözaltına alınması kararını verdi. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Furkan D., Çerkezköy Adliyesine sevk edildi. Beşiktaş Cumhuriyet Savcılığına SEGBİS üzerinden bağlanan Furkan D.'nin adliyedeki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

SUÇ DOSYASI KABARIK

Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve savcılığın itirazı sonrası yeniden gözaltına alınan Furkan D.’nin suç dosyasının kabarık olduğu ve emniyette 31 ayrı suç kaydının olduğu tespit edildi. Öte yandan kaza sonrası firar eden sürücü Furkan D.’nin daha önceden silah ile çekildiği fotoğrafı ortaya çıktı.

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Kaynak: İHA

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