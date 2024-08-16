Tunç Soyer'den Genel Başkanlık İddialarına Yanıt

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP genel başkanlığına aday olmak istediği yönündeki iddialara yanıt verdi.

Tele1'e konuşan Soyer, “Ben kimseden böyle bir şey istemedim. CHP’nin ya da Türkiye’nin gündeminde böyle bir şey yok. CHP’nin bir genel başkan arayışı da yok” dedi.

'NEREDEN ÇIKTI BEN DE BİLMİYORUM'

Soyer, CHP genel başkanlığına aday olmak istediği yönündeki iddialara şu yanıtı verdi:

“Aslında ben kimseden böyle bir şey istemedim. CHP’nin ya da Türkiye’nin gündeminde böyle bir şey yok. CHP’nin bir genel başkan arayışı da yok. Dolayısıyla tam olarak nereden çıktı ben de bilmiyorum. Yani tabii ki bu her CHP’linin hayalidir. Çünkü siyaseti en fazla insana erişecek bir biçimde yapmak istersiniz. En çok hayata dokunacak şekilde yapmak istersiniz. Genel başkanlık makamı da böyle bir makamdır. Çok önemli makamlardan biridir siyaset için. Ben böyle bir şey dillendirmeden, talep etmeden yakıştırılıyor olmam, gündeme gelmesi bir açıdan çok gurur verici. Ama bir açıdan da doğru değil. Çünkü böyle bir gündem yok.

'KEMAL BEY İLE GÜLÜŞTÜK'

Genel başkanlık benim için böyle hoş bir şey, -dün akşam Kemal Bey ile de gülüştük biraz- hakikaten böyle bir talebim kimseden olmadı. Böyle bir şey de konuşmadık Kemal Bey ile. O sadece bana böyle böyle sordular, ben de böyle böyle dedim dedi. Ben de ‘Efendim iyi demişsiniz, sorsunlar bana ne demem gerekiyorsa söylerim’ dedim.”