Amasya’da Ayağı Kırık Halde Bulundu: Koruma Altına Alındı

Merkeze bağlı Yıldızköy’de bitkin haldeki kuşu fark eden Amasya Belediye personeli Salih Karabıyık, tutup beslemeye çalıştıktan sonra belediyenin veteriner işleri müdürlüğüne götürdü. İki ayağının da kırık olduğu tespit edilen kuşun nesli tükenmekte tehlikesi altında olan balaban kuşu olduğu belirlendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şubesi ekiplerine teslim edilerek koruma altına alınan kuşun yapılacak tedavinin ardından doğal ortamına salınması planlandı.

Kuşu bulan Karabıyık, “Biz insanlık görevimizi yerine getirdik. Onlarda dilsiz dostlarımız. Bizim hayat felsefemiz her canlıya yardımcı olmak” diye konuştu.

Kaynak: İHA