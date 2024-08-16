'Bir İlde Maymun Çiçeği Karantinası' İddiası

Saat 10.00 sıralarında 34 yaşındaki Senegalli bir kişi cilt rahatsızlığıyla Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi acil servisine geldi. Sakarya'da yayın yapan Medyabar'ın haberine göre, hastayı inceleyen acil doktoru, kadının vücudunda lekeler görünce hastayı özel bir odaya götürterek karantinaya aldı.

Yerel basında çıkan haberlere göre ilk tespitlerde yabancı uyruklu kişinin vücudunda cilt hastalıklarına bağlı rahatsızlık olduğu belirlendi. Hastaya henüz maymun çiçeği hastalığı tanısı konulmazken inceleme devam ediyor. Karantina uygulanan hastanın yanında kimse yaklaştırılmıyor.

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

İl Sağlık Müdürlüğü’nden açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, "Çeşitli medya organlarında yer alan ‘Sakarya'da maymun çiçeği şüphesi ile bir kişi karantinaya alındı!’ başlıklı haberlerin ardından kamuoyunu bilgilendirmek üzere açıklama yapma gereği görülmüştür. Basında yer alan habere konu olan Senegal uyruklu Hastanın öyküsünde iki yıldır devam eden ve halk arasında Kelebek Hastalığı olarak da bilinen Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) hastası olduğu belirlenmiştir, hastanın SLE tedavisi devam etmektedir. Hasta, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanları tarafından değerlendirilmiş olup, iddialarda belirtilerin M çiçeği (mpox) olarak bilinen hastalıkla uyumlu olmadığı anlaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada maymun çiçeği virüsü bulaşan kişiye ait olduğu iddiasıyla paylaşılan fotoğrafın, 2022 yılında İran'daki protestolar sırasında av tüfeğinden çıkan saçmalarla vurulan kişiyi gösterdiğini açıkladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında, maymun çiçeği virüsü bulaşan kişiye ait olduğu iddiasıyla paylaşılan görüntüler, manipülasyon içermektedir. Bahse konu fotoğraf, 2022 yılında İran'daki protestolar sırasında av tüfeğinden çıkan saçmalarla vurulan bir adamı göstermektedir. Fotoğrafın maymun çiçeği hastalığı ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.

BAKANLIK NE DEMİŞTİ?

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de maymun çiçeği hastalığı vakasına rastlanmadığını açıklamıştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"14 Ağustos 2024’te Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen Acil Durum Komitesi Toplantısı’nın ardından M çiçeği (mpox) hastalığının uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğu açıklanmıştır. Özellikle Afrika kıtasında görülen M çiçeği (mpox) hastalığı vakasına Türkiye’de 2024 yılında rastlanmamıştır. Ülkemizde henüz herhangi bir kısıtlama veya ek tedbir ihtiyacı bulunmamaktadır. Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte, bilim kurulumuz ve sağlık altyapımızla süreç hassasiyetle takip edilmektedir."

TTB NE DEMİŞTİ?

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ise maymun çiçeğine ilişkin açıklama yapmış ve şunları kaydetmişti:

"Maymun Çiçeği (Mpox) hastalığı ile ilgili bir gün önce Afrika Hastalık Önleme Merkezleri tarafından, dün itibariyle de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yeniden 'Uluslararası Önemde Halk Sağlığı Acil Durumu-UHSAD' ilan edildi. Afrika’dan başlayarak dünya geneline yayılan vakalar nedeniyle Temmuz 2022’de DSÖ tarafından UHSAD ilan edilmiş, daha sonra olguların azalması ve hastalığın klinik seyrinde değişiklik olmaması gerekçesiyle Mayıs 2023’te UHSAD uyarısı kaldırılmıştı. UHSAD olmasa da aradan geçen süre içinde olgular özellikle Afrika’da artmaya devam etti. Virüsün daha bulaşıcı ve nispeten ağır hastalık yapan bir alt tipi (Clade1b) yaygınlık kazanarak Afrika’da çocuklar başta olmak üzere çok sayıda kişide hastalık yapmaya başladı.

Uluslararası sağlık otoriteleri, Afrika’da tanı ve takip olanaklarının sınırlılığı nedeniyle tanı alan vakaların gerçekte olanların çok az bir kısmını oluşturduğu, hastalığın çok daha yaygın olduğu endişesi taşıyor. Yeni UHSAD ilanı ile paylaşılan bilgilerden gördüğümüz gibi, gerek dünya gerekse ülkemiz sağlık otoriteleri hastalıkla ilgili gerekli izlem ve önleme çalışmalarını gerçekleştirmemiş durumda. Bu nedenle sorunun boyutları konusunda yeterli bilgiden mahrumuz.

TTB olarak mevcut bilimsel verileri özetleyen kapsamlı bilgi notunu kamuoyu ile paylaşıyoruz. Bundan sonraki süreçte Mpox ile ilgili verileri, çalışmaları yakın takip ederek kamuoyunu düzenli olarak bilgilendirmeye devam edeceğiz. Sağlık Bakanlığı ve ilgili kuruluşları, Mpox salgını ile ilgili gerekli izlem ve önleme çalışmalarını yapmaya, tanı olanaklarını geliştirmeye, elde ettikleri bulguları hızlı ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşmaya davet ediyoruz."