Maymun Çiçeği Virüsü Piyasaları Rekor Seviyede Etkiledi: İşte Borsada Artan Hisseler

Dört yıl önce COVID-19 pandemisinin etkisiyle zor günler geçiren havacılık sektörü, son bir haftada Maymun Çiçeği virüsü nedeniyle benzer bir paniği yaşanırken, son 5 gün içinde Türk Hava Yolları (THYAO) hisse değeri %5,72, Pegasus (PGSUS) hisse değeri ise %5,25 oranında geriledi. Öte yandan sağlık sektörü hisseleri, salgın endişelerinden olumlu etkilenerek yükseliş gösterdi. Dün gerçekleştirilen işlemlerde, Türk İlaç ve Serum hisseleri %9,95, RTA Laboratuvarları hisseleri %9,98 ve Eczacıbaşı İlaç hisseleri %3,88 oranında değer kazandı.

Dünkü işlemlerde BİST100 endeksindeki en fazla yükselen hisseler TSKB, ENJSA, EUPWR, ISGYO ve GWIND oldu ve bu hisseler %5,50 ile %4,90 arasında değer kazandı. Öte yandan BTCIM, TABGD, REEDR, ENERY ve THYAO en fazla değer kaybeden hisseler arasında yer aldı ve değer kaybı %5,20 ile %1,20 arasında değişti.

Bugün borsa için "sınırlı pozitif" bir yükseliş beklentisi öne çıkarken, yukarıda 10.200 puan direnci ve aşağıda 9850 puan desteği takip ediliyor. Son açıklanan verilere göre yabancı yatırımcıların satışları devam ediyor. Geçen hafta, yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul’da toplamda 323,5 milyon dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi.

Afrika kıtasında etkili olan Maymun Çiçeği virüsü, dünya genelinde yeni bir salgın korkusu yaratırken, Borsa İstanbul’da da hisse bazlı dalgalanmalara neden oluyor. Sağlık Bakanlığı Türkiye’de herhangi bir vakaya rastlanmadığını ve ek tedbir gerekliliği bulunmadığını açıklasa da, havayolu ve sağlık sektörü hisselerinde belirgin fiyat hareketlilikleri gözlemleniyor.

Dünkü işlemlerde, THYAO %1,11 ve PGSUS %1,10 değer kaybetti. Bu iki hissenin son 5 günde yaşadığı değer kaybı sırasıyla %5,72 ve %5,25 olarak gerçekleşti. Sağlık sektörü hisseleri ise salgın endişeleri nedeniyle değer kazandı. Türk İlaç ve Serum %9,95, RTA Laboratuvarları %9,98 ve Eczacıbaşı İlaç %3,88 arttı.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR?

Maymun Çiçeği hastalığı, Poksviridae ailesine ait Orthopoksvirus cinsinden bir virüs olan maymun çiçeği virüsü (Monkeypox) tarafından kaynaklanır. Bu hastalık, Orta ve Batı Afrika'nın tropikal yağmur ormanlarında ortaya çıkmış ve diğer bölgelerde de görülmeye başlamıştır. Virüs, hayvanlardan insanlara bulaşan bir viral enfeksiyondur.

Genellikle 2 ila 4 hafta süren ve kendiliğinden iyileşen bir hastalık olarak bilinse de, ağır vakalar nadir de olsa görülebilir. Son dönemde Afrika'da salgın haline gelen Maymun Çiçeği Virüsü, birçok ölüm vakasına yol açmıştır.

Maymun çiçeği, çiçek hastalığına benzer bir klinik görünüm sergiler ancak çiçek hastalığından daha az bulaşıcı ve daha hafif seyirli bir hastalıktır.

MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR

- Döküntü: Genellikle yüz bölgesinde başlayarak avuç içi ve ayak tabanları dahil vücudun diğer bölgelerine yayılır. Döküntüler, sivilce veya kabarcıklar şeklinde olup kaşıntılıdır.

-Ateş

-Lenf Düğümlerinde Şişlik

-Halsizlik

-Kas ve Sırt Ağrıları

-Baş Ağrısı

-Solunum Yolu Problemleri: Öksürük ve burun tıkanıklığı

-Üşüme ve Titreme

Kaynak: Gerçek Gündem