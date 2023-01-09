Besici kadınının "1 kilo süt 10 lira" diye şikayet ettiği Erdoğan: Bu hayvanları sana kim verdi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Antalya'daki çeşitli açılış ve incelemelerinin ardından, AKP Kadın Kolları tarafından Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi'nde düzenlenen "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda Programı"na katıldı.

Programda söz alan besici Saadet Ekiz de ORKÖY Projesi'nden aldığı 4 inekle hayvancılığa başladığını, şu anda 46 büyükbaş hayvanının olduğunu söyledi.

Ekiz'in, hayvan sayısının bir dönem 60-70'e çıktığını, yem fiyatları yükselince bunları sattığını söyledi. Ekiz "Bir bardak çay 5 lira, 1 kilo süt 10 lira desteklerinizi bekliyoruz" dedi. Erdoğan ise "Bu hayvanları sana kim verdi?" diye sordu. Ekiz, "Cumhurbaşkanım destelerinizi bekliyoruz" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye dönerek "Vahit Bey, sen hayvan bulamıyoruz diyorsun” karşılığını verdi.

Elmalı'yı temsilen geldiğini belirten Ekiz, ilçelerinde hayvan sayısının çok olduğunu söyledi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye "Vahit Bey, kaynağı bulduk. Elmalı'da 'hayvan bol' diyor. Ben şimdi talimatı verdim." ifadelerini kullandı.

Besici kadın “Bir bardak çay 5 lira, 1 kilo süt 10 lira. Desteklerinizi bekliyoruz Cumhurbaşkanım ” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise şöyle karşılık verdi: “Şimdi bir dakika, bu hayvanları sana kim verdi?”