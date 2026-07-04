'Ben Kerem Bürsin'im' Dedi, 1,8 Milyon TL'lik Vurgun Yaptı! Sahte Aşkın Bedeli Ağır Oldu

Kendisini ünlü oyuncu Kerem Bürsin olarak tanıtan Nijeryalı dolandırıcı, Rusya'da yaşayan bir kadını aylar süren sahte aşk oyunuyla yaklaşık 1,8 milyon TL dolandırdı. Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından sanık hakkında hapis ve tazminat kararı verildi.

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'Ben Kerem Bürsin'im' Dedi, 1,8 Milyon TL'lik Vurgun Yaptı! Sahte Aşkın Bedeli Ağır Oldu
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Ünlü oyuncu Kerem Bürsin'in adını kullanan bir internet dolandırıcısı, Rusya'da büyük yankı uyandıran bir vurguna imza attı. Türk dizilerine hayran bir kadın, aylar boyunca mesajlaştığı kişinin Kerem Bürsin olduğuna inanarak yaklaşık 1,8 milyon TL dolandırıldı. Olayın ardından başlatılan soruşturma ise gerçeği ortaya çıkardı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir kütüphanede çalışan ve Türk dizilerini yakından takip eden kadın, 2024 yılında popüler bir mesajlaşma uygulaması üzerinden kendisine ulaşan bir kişiyle iletişim kurdu. Kendisini ünlü oyuncu Kerem Bürsin olarak tanıtan şüpheli, uzun süre güven kazandıktan sonra mağdurla duygusal bir ilişki kurdu.

DEĞERLİ EŞYALAR BAHANESİYLE PARA İSTEDİ

İddiaya göre dolandırıcı, İstanbul'dan Moskova'ya içinde değerli eşyaların bulunduğu bir konteyner göndereceğini söyledi. Gümrük işlemleri, nakliye masrafları ve çeşitli resmi giderleri gerekçe göstererek kadından maddi destek talep etti. Gönderilecek eşyalardan istediğini alabileceğini söyleyerek mağduru ikna eden şüpheli, bu yöntemle kadından toplam yaklaşık 2 milyon ruble, yani yaklaşık 1,8 milyon TL aldı.

'Ben Kerem Bürsin'im' Dedi, 1,8 Milyon TL'lik Vurgun Yaptı! Sahte Aşkın Bedeli Ağır Oldu - Resim : 1

GERÇEK KISA SÜREDE ORTAYA ÇIKTI

Paranın gönderilmesinin ardından kendisini Kerem Bürsin olarak tanıtan kişiyle iletişim tamamen kesildi. Dolandırıldığını anlayan kadın durumu polise bildirirken, başlatılan soruşturmada şüphelinin Nijerya uyruklu bir internet dolandırıcısı olduğu belirlendi.

MAHKEMEDEN HAPİS VE TAZMİNAT KARARI

Rusya'da geniş yankı uyandıran davada mahkeme, sanığı 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca mağdurun zararının karşılanması amacıyla yaklaşık 3 milyon 36 bin ruble tazminat ödenmesine hükmedildi. Ünlü isimlerin kimliklerini kullanarak gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemlerine karşı uzmanlar, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında tanımadıkları kişilerle maddi paylaşım yapılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: Sabah

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