Belçika, Türkiye’ye sahra hastanesi kuracak

Türkiye’de yaşanan deprem felaketinin ardından Belçika, Türkiye’ye yardım göndereceğini duyurdu. Belçika, Türkiye’ye “hastanelerin üzerindeki yükü hafifletmek” amacıyla EMT 2 adı verilen “Acil Sağlık Timi” gönderilmesi ve bölgedeki halka hizmet vermesi için bir de sahra hastanesi kurulmasına karar verildiğini bildirdi. Bu çerçevede ilk ekibin yarın Türkiye’ye gideceği belirtilirken, acilen kullanıma sunulmak üzere 10 bin uyku tulumunun da Türkiye’ye gönderileceği açıklandı.

SAHRA HASTANESİ YÜKÜ PAYLAŞACAK

Belçika Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama, “Türkiye’nin Brüksel Büyükelçiliği ile yürütülen yakın çalışma ile acil ihtiyaçlar kapsamında Türkiye’nin deprem bölgesinde ihtiyacı olan yardımları tespit ettik” denildi. Açıklamada, “Sahra hastanemiz Türkiye’ye günde yüzden fazla hasta kabul etme ve 20 hastayı gece ağırlayabilme imkanı sunacak. Ekibimiz Belçikalı uzman doktorlar, cerrahlar ve acil hasta bakıcıları gibi sağlık alanında tecrübeli personelden oluşacak. Ekibimiz ayrıca yerinde ameliyat yapmaya haiz olacak. Bunun yanında ana-çocuk sağlığı hizmeti de verilecektir” ifadelerine yer verildi.

SAHRA HASTANESİ HAFTAYA HİZMETE GİRECEK

Türkiye’ye gönderilecek sağlık ekibinin 70 ila 80 kişiden oluşacağı ve büyük yük altındaki Türk hastane ve sağlık personeline bir nebze destek olacağı belirtildi. Sahra hastanesinin kurulması için yarın uzman bir keşif ekibinin bölgeye giderek uygun yeri tespit edeceği, ardından en geç gelecek hafta perşembe gününe kadar hastanenin kurulumunun tamamlanacağı aktarıldı. Yaklaşık 30 konteynerden oluştuğu belirtilen hastanenin Belçika’ya yaklaşık 8 milyon euroluk bir maliyeti olacağı ifade edildi