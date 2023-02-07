Ahmet Şık Hatay'da: Kasıt olsa böyle bir şey olurdu

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık depremin vurduğu Hatay'da arama-kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Halk TV'de Kayda Geçsin programına katılan Şık, kentteki son duruma dair bilgiler paylaştı. Şık, "Bugün Antakya'da ilk kez polis gördüm, 20-25 tane jandarma gördüm ama hala devlet var mı derseniz. Hayır devlet yok. Çok açık söylüyorum. Koca bir kentte tek tük binalar sağlam kalmış. Antakya'nın içinde ayakta kalmış binaların hepsi ağır hasarlı. Bu kenti baştan kurmak gerekir" dedi.

Şık, "Yurttaş kendi çaresizliğine terk edilmiş durumda. Kasıt olsa böyle bir şey olurdu.” diye tepki gösterdi.