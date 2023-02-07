Hatay'da AKP ilçe yöneticisi: Allah belasını versin bu hükümetin!

Kırıkhan'da AKP'li ilçe yöneticisi "Ben Ak Parti ilçe kurucu üyelerinden biriyim, yönetim kurulundayım. Allah belasını versin böyle partinin, yönetimin. Yaptıkları her iş gösteriş. Gelsinler beni tutuklasınlar" diye tepki gösterdi.

Hatay'da AKP ilçe yöneticisi: Allah belasını versin bu hükümetin!

Depremin vurduğu Hatay'da depremzede Tele 1 kanalının yayın yaptığı sırada isyan etti. 

Kendisinin AKP Kırıkhan ilçe Başkanlığı yönetim kurulu üyesi olduğunu söyleyerek "Allah belasını versin böyle hükümetin. Benim çocuklarımın hepsi bu binanın altında yatıyor. Bir tane devlet adamı adamı yok gelip bakacak. Allah belasını versin. Gelsin beni de tutuklasın" diye tepki gösterdi. 

Diğer depremzedeler ise "İnsanlar kaderiyle baş başa bırakıldı burada. İnsanlar ölümle baş başa bırakıldı. Hiçbir müdahale yok. İnsan olan yardım eder. Manzaraya bak" diye isyan etti.  

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