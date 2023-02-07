Erdoğan, yarın deprem bölgesine gidiyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın ailesini arayarak taziyelerini iletti. Erdoğan, görüşmede yarın sabah bölgeyi ziyaret edeceğini dile getirdi.

Erdoğan, yarın deprem bölgesine gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde vefat eden AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın ailesini arayarak taziyelerini iletti.

Erdoğan, telefon görüşmesinde, şu ifadeleri kullandı:

"Başımız sağolsun, Allah sabırlar versin. Rabbim inşallah Yakup kardeşimizi ve hanımefendiyi şehitler sınıfına nail eder. Bütün Taş ailesine başsağlığı diliyorum. İnşallah bende bölgeyi dolaşacağım. Adıyaman'a da uğrayacağım. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Yarın sabah bölgeyi ziyarete başlayacağım."

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