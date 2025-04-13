Bayrampaşa'da Zincirleme Kaza! 5 Araç Birbirine Girdi, 2 Ölü 4 Yaralı

Bayrampaşa'da dört otomobille bir motosikletin karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

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Bayrampaşa'da Zincirleme Kaza! 5 Araç Birbirine Girdi, 2 Ölü 4 Yaralı

İstanbul Bayrampaşa'da O-3 Otoyolu Sağmalcılar Viyadüğü Atışalanı istikametinde F.I. idaresindeki bir cip, aynı yönde seyir halindeki otomobille çarpıştı. Hasarlı kazanın ardından araçlarından inen sürücülere yardım etmek için duran motosiklet ve otomobile de başka bir otomobil çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobil sürücüsü F.I. ve motosiklet sürücüsü A.S'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Bayrampaşa'da Zincirleme Kaza! 5 Araç Birbirine Girdi, 2 Ölü 4 Yaralı - Resim : 1

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada ölen 2 sürücünün cenazeleri de Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Kaynak: AA

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