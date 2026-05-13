Bayrampaşa Halinde Ortalık Karıştı: 12 Polis Yaralandı

Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali’nde gece saatlerinde iki grup arasında çıkan kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdirildi. Olayda gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken 12 polis memuru hafif yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, halde bulunan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

12 POLİS YARALANDI

Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, tarafları ayırmak için müdahalede bulundu. Polis ekiplerine zorluk çıkaran gruba biber gazıyla müdahale edilirken arbede sırasında 12 polis memurunun hafif yaralandığı öğrenildi.

7 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kavgaya karışan 7 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden 1'i hakkında bıçaklama yaralama, 6'sı hakkında ise polise mukavemet suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kavga anları çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA-İHA

Bayrampaşa Polis Kavga
