Abdullah Öcalan'a 'Statü' Tartışmaları | AK Partili Kurmaylar: 'Özel Statü Yok, Genişletilmiş Diyalog Var'

Ankara kulisleri, çözüm arayışlarına dair yasal düzenleme tartışmalarıyla hareketlendi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü" önerisi ile DEM Parti’nin "eş zamanlı yasal düzenleme" taleplerini masaya yatıran AK Partili üst düzey yetkililer, sürecin yol haritasına ve İmralı'nın konumuna dair kırmızı çizgileri netleştirdi.

'AF OLMADAN STATÜ OLAMAZ'

AK Partili yetkililer, DEM Parti’nin Öcalan için kullandığı “başmüzakereci” tanımına ve Bahçeli'nin statü çıkışına hukuki çerçeveden yanıt verdi.

Öcalan’ın mevcut durumda cezası infaz edilen bir mahkum olduğunu hatırlatan kurmaylar, Adalet Bakanlığı izniyle yeni bir iletişim modelinin devreye alınabileceğini belirtti:

"Ona özel bir statü verebilmek için öncelikle o mahkumiyet halinin af ile vesaire bitmesi lazım. Ama statü değil de etkinliğini artırma noktasında diyalog ve görüşme ortamı sağlanabilir. Gazeteciler gidip röportaj yapsın, doğrudan sorsun, o da cevap versin. Sadece İmralı Heyeti değil; akademisyenler, sürece katkı sağlayacak dernek başkanları ve toplumun farklı kesimleri İmralı ile daha yakın görüşebilir. Mevcut durumda sadece İmralı Heyeti iletişimi sağlıyor ve bazı kopukluklar olabiliyor."

KANDİL VE DEM'E TEPKİ

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun ortak raporundaki "silah bırakma" maddesine dikkat çeken yetkililer, terör örgütünün tasfiyesi konusunda istenen noktada olunmadığını vurguladı.

Öcalan’ın hem DEM Parti'ye hem PKK’ya yönelik "Zihinlerinizde de silahı bırakın" çağrısı yaptığını anımsatan AK Partililer, "Öcalan'ın talimatlarına rağmen maalesef oradaki gecikmeler Öcalan’ın da etkinliğini azaltıyor. Bunu zayıflatıyorlar; hem Kandil direniyor hem DEM gereğini yapmıyor" eleştirisinde bulundu.

'ÖNCE SİLAHI BIRAKIN'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın "yeni bir köprü mekanizma kurulması" ve yasal düzenlemelerin silah bırakmayla eş zamanlı yapılması yönündeki taleplerine AK Parti kanadından kesin bir dille set çekildi.

Meclis merkezli komisyonun zaten bir mekanizma olduğunu ve İmralı ziyaretleri dahil tüm partilerin katılımıyla ortak rapor hazırlandığını belirten yetkililer, yasal güvence için tek şartı yineledi:

"Yeni bir mekanizma mı kuralım diyorlar? Mevcudu bir tamamla da sonra yenisine bakarız. PKK’nın kendini feshettiğini açıklamasının üzerinden bir yıl geçti ama silah bırakma tatmin edici düzeyde gerçekleşmedi. Silah duruyor, örgüt duruyor. Hukuk, belirsizlik ve yorum üzerine inşa edilmez; maddi gerçekliğe bakar. Silahı bırakırsan konuşalım. Gelmek isteyen örgüt üyeleri için zaten yürürlükte olan TCK 221/B (Etkin Pişmanlık) maddesi var."

Kaynak: ANKA