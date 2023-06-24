Bayram tatilinde trafik kazası geçirdiler: Aynı aileden 3 kişi öldü

Bartın'da duvara çarpan otomobildeki aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

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Bayram tatilinde trafik kazası geçirdiler: Aynı aileden 3 kişi öldü

İstanbul'dan Bartın'a Kurban Bayramı tatili için geldiği öğrenilen Hakan Yıldız (26) yönetimindeki 34 ZT 4919 plakalı otomobil, Yukarışeyhler köyü mevkiinde yol kenarındaki duvara çarptı.

Kazada sürücü ile babası Mehmet Yıldız (55) ve annesi Kadın Yıldız (53) yaşamını yitirdi.

Ağır yaralanan sürücünün kız kardeşi Melike Yıldız (23), olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yıldız'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Ölenlerin cenazeleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA

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