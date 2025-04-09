Bayram Sonrası Öğrenci Servislerine Sıkı Denetim

Ramazan Bayramı sonrasında denetimleri artıran Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 114 okul servis aracını kontrol etti.

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Bayram Sonrası Öğrenci Servislerine Sıkı Denetim

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bayram tatili sonrası il genelinde gerçekleştirilen okul servisi denetimlerinde 114 okul servis aracı kontrol edildi.

Emniyet ekipleri, öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve okul servis taşımacılığında kurallara uyulmasını temin etmek amacıyla il merkezi ve ilçelerde eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde servis araçlarının evrak durumu, sürücülerin yetki belgeleri, araç içi güvenlik donanımları, emniyet kemeri kullanımı ve taşıma kapasitesi gibi birçok başlık titizlikle incelendi.

SÜRÜCÜLERE İDARİ YAPTIRIM

Denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen bazı araç sürücülerine idari yaptırım uygulanırken, eksiklikleri bulunan servis araçlarına ise uyarılarda bulunuldu.

'TEDBİRLERİ ALIYORUZ'

Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, denetimlere ilişkin yaptığı açıklamada, çocukların güvenliğini her şeyin önünde tuttuklarını belirterek, "Çocuklarımızın güvenliği için sahada olmaya devam edeceğiz. Eğitim-öğretim döneminin huzur ve güven içinde geçmesi için tüm ekiplerimizle gerekli tedbirleri alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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