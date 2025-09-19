Batman'daki Aile Katliamında Yeni Gelişme: 10 Kişi Tutuklandı

Batman’ın Beşiri ilçesinde meydana gelen ve anne, baba ve 2 çocuğun yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 24 şüpheliden 10’u tutuklandı.

Son Güncelleme:
Batman'daki Aile Katliamında Yeni Gelişme: 10 Kişi Tutuklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

14 Eylül akşamı, Eskihamur köyü yolunda Mehmet Şanlı’nın (65) kullandığı hafif ticari araca pusu kuran kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Saldırıda sürücü Mehmet Şanlı ile eşi Takibe Şanlı (43), kızları Elanur (9) ve oğulları Akıncan Şanlı (6) hayatını kaybetti.

Batman'daki Aile Katliamında Yeni Gelişme: 10 Kişi Tutuklandı - Resim : 1
Saldırıda anne, baba ve iki çocukları öldürülmüştü

TÜM AİLEYİ KATLETTİLER

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede aile bireylerinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazelerden Takibe Şanlı kent merkezinde, Mehmet Şanlı ve çocukları ise Eskihamur köyünde toprağa verildi.

Öte yandan, arabadan inerek saldırıdan kaçmaya çalışan iki kardeşin saldırganlar tarafından takip edilerek öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Batman'daki Aile Katliamında Yeni Gelişme: 10 Kişi Tutuklandı - Resim : 2
Saldırının ardından gözaltına alınan 24 şüpheliden 10'u tutuklandı

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında jandarma tarafından gözaltına alınan 24 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi, 8’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğerleri ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Batman’da Katliam! 4 Kişilik Bir Aile Yok Oldu, 24 GözaltıBatman’da Katliam! 4 Kişilik Bir Aile Yok Oldu, 24 GözaltıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Batman Gözaltı
Son Güncelleme:
Tekirdağ’da Bir İlk! Marmara’da Müsilaj Sessiz Sessiz Yayılıyor… Kriz Kapıda Marmara’da Sessiz Sessiz Yayılıyor, Kriz Kapıda
Ali Koç Dondu Kaldı! Konuşurken Ezan Başlayınca Olanlar Oldu: Sonrasında Söylediği Şey Daha Bomba Konuşurken Ezan Başladı, Sonrası Bomba
Yaşlı Kadının Şüpheli Ölümünde Sır Perdesi Aralandı: Torunu Tüple Vurarak Öldürmüş! Yaşlı Kadının Şüpheli Ölümünde Sır Perdesi Aralandı
Galatasaray Taraftarı Eintracht Frankfurt Maçı Sonrası Yıldız İsme Öfke Kusuyor: Senin Yüzünden Kaybettik! Taraftarlar Yıldız Oyuncuya Öfke Kusuyor
ÇOK OKUNANLAR
AKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur Gözaltına Alındı AKP'li Belediye Başkanı Gözaltında
1999-2002-2008 SGK Girişlilere 5 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı! 3.600 Gün Primle Emeklilik Şartlı Detaylar Sıralandı 1999-2008 SGK Girişlilere 5 Yıl Erken Emeklilik
AKP'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Şok Sözler! Bu İddia Çok Konuşulacak: 'Önceliğim Onu İçeri Attırmak' Bu İddia Çok Konuşulacak: 'Önceliğim Onu İçeri Attırmak'
Meteoroloji'den Alarm! Hepsi Birden Geliyor! Tüm Yurdu Saracak: Sel, Dolu, Fırtına... Meteoroloji'den Alarm! Hepsi Birden Geliyor
Antalya ve Muğla Kabusu Yaşıyor! Alevler Mahalleleri Sardı Antalya ve Muğla Kabusu Yaşıyor! Alevler Mahalleleri Sardı