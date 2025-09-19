Batman'daki Aile Katliamında Yeni Gelişme: 10 Kişi Tutuklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

14 Eylül akşamı, Eskihamur köyü yolunda Mehmet Şanlı’nın (65) kullandığı hafif ticari araca pusu kuran kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Saldırıda sürücü Mehmet Şanlı ile eşi Takibe Şanlı (43), kızları Elanur (9) ve oğulları Akıncan Şanlı (6) hayatını kaybetti.

Saldırıda anne, baba ve iki çocukları öldürülmüştü

TÜM AİLEYİ KATLETTİLER

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede aile bireylerinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazelerden Takibe Şanlı kent merkezinde, Mehmet Şanlı ve çocukları ise Eskihamur köyünde toprağa verildi.

Öte yandan, arabadan inerek saldırıdan kaçmaya çalışan iki kardeşin saldırganlar tarafından takip edilerek öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Saldırının ardından gözaltına alınan 24 şüpheliden 10'u tutuklandı

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında jandarma tarafından gözaltına alınan 24 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi, 8’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğerleri ise savcılıkça serbest bırakıldı.

