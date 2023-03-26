Batman’da kuruyan şelale yağışlarla yeniden canlandı

Batman’ın Kozluk ilçesinde küresel iklim değişikliği ve yağışların azalmasına bağlı oluşan kuraklık nedeniyle geçen yıl kuruyan Ayngebire Şelalesi...

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Batman’ın Kozluk ilçesinde küresel iklim değişikliği ve yağışların azalmasına bağlı oluşan kuraklık nedeniyle geçen yıl kuruyan Ayngebire Şelalesi, karların erimeye başlaması ve yağmurun etkisiyle yeniden canlandı. Geçen yıl yağışların az olması sebebiyle kuruyan Ayngebire Şelalesi, bu yıl yağan yağmurlarla beraber tekrardan akmaya başladı. Her yıl şelaleyi görmeye geldiklerini söyleyen Selman Tür adlı vatandaş, "Her yıl buraya geliyoruz. Burası Kozluk’un Ayngebire Şelalesi. Geçen yıl geldik, kuraklıktan dolayı hiç akmıyordu. Bu yıl içinde ilk defa geldik, şaşırdık. Şarıl şarıl akıyor. Her taraftan sular iniyor aşağıya. Müthiş bir görüntü, harika bir görüntü. Herkesin görmesini tavsiye ediyoruz" dedi.
Yağışların ardından kuruyan şelalenin tekrar aktığını söyleyen Seda Tan ise, “Geçen yıl da Ayngebire’deki şelaleye geldik. Geçen yıl geldiğimizde bu kadar gür bir su yoktu. Bu sene olan sellerdeki taşkınlarla beraber ilk defa burada şelaleyi görüyorum” diye konuştu.

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