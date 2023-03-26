Boğaziçi Hayvan Barınma Merkezi'ne iş makineleriyle baskın: Gözaltılar var; onlarca köpeğe ne olacağı bilinmiyor

GERÇEK GÜNDEM /

Boğaziçi Üniversitesi Hayvan Barınma Merkezi'ne 'devlet' kararı gerekçe gösterilerek Rumeli Hisarı Fethi Şehitlik Dergâhı'na yakın olduğu ve başka bir "alana" dönüştürüleceği gerekçesiyle üniversite yönetimi tarafından el konuldu. Boğaziçi Mezunları Derneği tarafından kurulan barınak, 22 yıldır kampüste yaşayan canların evi niteliğinde işlev görüyordu.

YENİ RANT ALANI

Üniversiteye hazırlanan öğrencilere de hayvan sevgisini aşılayan ve hayvanların bakımı hakkında bilgileri alayan Hayvan Barınma Merkezi'nin taşınması hakkında ilk kararda 'cumhurbaşkanı kararı' ifadesi yer almış; sonrasında ifade 'devlet kararı' olarak değiştirilmişti. Boğaziçi Üniversitesi'nin bulunduğu Sarıyer'in ekonomik değeri nedeniyle barınağın yeni bir rant alanı açılması için taşınmak istendiği iddia ediliyor.

GÖNÜLLÜLER GÖZALTINA ALINDI

Daha önce de alanda bulunan hayvanların güvenliği ve yaşam hakkı yok sayılarak tahliye edilmek istenen Hayvan Barınma Merkezi'ne bugün polis zoru kullanılarak iş makineleri ile baskın yapıldı. Sabah saatlerinde barınağa giden yolun şeritle kapatıldığı ortaya çıkarken barınakta bulunan gönüllüler polis şiddetiyle gözaltına alındı.

"GÖZALTINA ALINIYORUM"

Gerçek Gündem'in ulaştığı Boğaziçi Hayvan Barınma Merkezi Gönüllü Koordinatörü Defne Arsoy; "Yanımda ekipler var konuşamıyorum" ifadelerini kullanırken "Gözaltına mı alınıyorsunuz?" sorusuna evet yanıtını verdi.

HAYVAN BARINMA MERKEZİ GÖNÜLLÜLERİNDEN DESTEK ÇAĞRISI

İletişimleri kısıtlanan Hayvan Barınma Merkezi gönüllüleri kamuoyuna çağrı yaparak destek istedi. Gönüllüler gözaltılar nedeniyle avukat desteğine ihtiyaçları olduğunu belirtirken hayvanların korunması için de Barınma Merkezi'ne gelinmesini istedi.

POLİSTEN GÖRÜNTÜ ALINMASINA ENGEL

Şu anda 70 köpeğe yaşam alanı olan barınakta yıkım işlemi gerçekleştirilirken köpeklerin güvenliği için önlem alınmadı. Gidecek yeri bulunmayan hayvanların yaşam alanının yıkılmasını engellemek isteyen gönüllülerin görüntü alması da engellendi.

Üsküdar Belediyesi araçlarının girdiği Boğaziçi Üniversitesi'nde gönüllülerin Hayvan Barınma Merkezi'nde yaşayan köpeklere erişimi engellendi. Barınma Merkezi'nde fiziksel engeli bulunan, özel ilgiye ve bakıma muhtaç köpekler de yer alıyor.

(Fotoğraf: Arşiv)

Kaynak: Gerçek Gündem