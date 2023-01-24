Başörtüsü teklifi komisyondan geçti, CHP ve İYİ Parti'nin önergesi reddedildi

AKP'nin TBMM'ye getirdiği başörtüsüne anayasal güvence veren madde TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi.

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Başörtüsü teklifi komisyondan geçti, CHP ve İYİ Parti'nin önergesi reddedildi

Başörtüsüne anayasal güvence getiren madde TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi.

CHP ve İYİ Parti tarafından yapılan, başörtüsü ile ilgili değişiklik önergesi reddedildi.

CHP VE İYİ PARTİLİ VEKİLLER TERK ETTİ

Önergenin reddedilmesinin üzerine CHP’li ve İYİ Partili milletvekilleri komisyonu terk etti.

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