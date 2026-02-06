Başkentte Tefecilik Operasyonu... 17 Şüpheli Tutuklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, tefecilik ve POS tefeciliği yaptıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik adli sürece ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, tefecilik ve POS tefeciliği yaptıkları değerlendirilen şüpheli şahıslara yönelik 2 Şubat 2026 tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında işlem yapıldığı belirtildi.

17 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Açıklamada, söz konusu soruşturma çerçevesinde şüphelilerin adli mercilere sevk edildiği ifade edilerek, "Şüphelilerin tutuklanmaları ve haklarında adli kontrol kararı verilmesi talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği, sevk edilen 17 şüpheli hakkında tutuklama kararı, 31 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiği, 2 şüphelinin de halen gözaltında bulunduğu, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmaya titizlikle devam edildiği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Kaynak: ANKA