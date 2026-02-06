Sağanak Can Aldı! Otomobil Dereye Sürüklendi, 2 Ölü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Oğlananası Mahallesi Kısık Sanayi yolu üzerinde, içinde dört kişinin bulunduğu bir otomobilin dere üzerindeki köprüden geçişi sırasında taşan sulara kapıldığı iddia edildi. Araçtaki kişilerden biri kendi çabasıyla kurtulmayı başarırken, iki kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ise kayıp olarak arandı.

Kent genelinde hayatı olumsuz etkileyen yağış sonrası yapılan ihbar üzerine bölgeye İzmir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Sualtı Arama Kurtarma Timi ile AFAD ekipleri sevk edildi. Eğitimli arama köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalarda, biri dere yatağında diğeri araç içerisinde olmak üzere iki kadın cesedine ulaşıldı. Kayıp olduğu bildirilen kişi için arama faaliyetleri başlatıldı.

Daha sonra yapılan incelemelerde, kayıp olarak aranan kişinin olay sırasında sağ kurtulduğu ve bölgeden ayrıldığı tespit edildi. Jandarma ekiplerinin bu kişiye ulaşmasının ardından arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı.

Kaynak: DHA