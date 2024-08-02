Başkentte Skandal Olay! İki Yabancının İkameti Yerlikaya'nın Konutuna Kayıtlı Çıktı

Göç İdaresi Başkanlığı, sığınmacılarla ilgili kayıt dışılığın ortadan kaldırılması amacıyla adres denetimleri gerçekleştirmeye başladı. T24 yazarı Tolga Şardan; bu denetimler çerçevesinde görevlendirilen bir bekçinin elindeki listede bulunan ve geçici ikamet kaydına sahip iki yabancının ikamet adresinin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya‘nın konutu olduğunun ortaya çıktığını yazdı. Şardan'ın aktardığına göre; olayın ardından Yerlikaya'nın talimatıyla müfettiş görevlendirildi. Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nde başlatılan geniş çaplı inceleme sonucunda 10’dan fazla personel hakkında idari işlem yapıldı.

Şardan, yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Çankaya bölgesinde görevlendirilen bir bekçi, elindeki listeye göre denetleme yaparken Atakule civarında bir adrese geldi. Polislerin çevre güvenliğini sağladığı özel mülke gelen bekçi, korumalara elindeki listede adı geçen iki kişinin söz konusu adreste yaşayıp yaşamadığını sordu.

Koruma polisleri, elinde listeyle gelen bekçinin durumundan şüphelenip önce alıkoydular, sonra da adresin sorumlusu olan polis merkezine bilgi verdiler. Tabii bu yaşananlar üzerine ortalık bir anda karıştı. Olayın boyutu bir anda değişiverdi. Zira, bekçinin elindeki listede bulunan ve geçici ikamet kaydına sahip iki yabancının yaşadığı belirtilen adres İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın konutuydu! Fıkra misali başlayan olaylar bir anda krize dönüştü. Nasıl dönüşmesin ki? Yasa dışı göçle mücadele eden bakanlığın en tepesindeki isim olan İçişleri Bakanı’nın konutunda iki yabancının ikamet izni çıkarılmıştı.

YERLİKAYA TALİMAT VERDİ, İNCELEME BAŞLATILDI

Krizin baş göstermesiyle beraber olaydan haberdar olan Yerlikaya'nın talimatıyla müfettiş görevlendirmesi yapılarak süreçle ilgili inceleme başlatıldı. Mülkiye Teftiş Kurulu'nca yürütülen incelemede, Ankara Valiliği bünyesinde faaliyet gösteren İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün kayıtları deyim yerindeyse hallaç pamuğu gibi atıldı.

Yapılan incelemeler sırasında Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nce İçişleri Bakanı'nın konutuna ikamet izni verilen iki yabancının Kırgız kökenli askeri okul öğrencisi olduğu ortaya çıktı.

İki Kırgız askeri okul öğrencisinin, askeri okulda eğitim görmelerine rağmen hafta sonu "evci" çıkabilmek amacıyla uzun süreli ikamet başvurusu yaptıkları anlaşıldı.

Devamında müfettişlerin tespitleri ışığında Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğü bünyesinde görevden almaların yaşandığı belirtiliyor. Kurumda görevli 10'dan fazla personelin hakkında idari işlem yapıldığı bilgisi var.'

'SEÇİM DÖNEMİNDE KİMLER NERELERE YERLEŞTİRİLDİ?'

Olayın gizlendiğini ifade eden Şardan, 'İkamet talepleri hangi bakan döneminde bakan konutuna yerleştirildi? İşlemleri nasıl yürütüldü? Başvuru sahiplerinin referansı var mı? Varsa kim / kimler? Askeri okul öğrencisi olmaları sebebiyle hem Milli Savunma Bakanlığı'nın hem de Kırgızistan'ın Ankara misyonunun bilgisi var mı? Bir de asıl soru şu: "Özellikle seçim döneminde muhalefetin sıkça dile getirdiği üzere, kimler nerelere yerleştirildi?" diye sordu.