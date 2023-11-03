'Başıma bir şey gelirse sorumlusu Polat çiftidir' diyen sosyal medya fenomeni 'dolandırıcılıktan' gözaltına alındı

Tüm Türkiye Dilan-Engin Polat çiftinin kara para aklama suçu nedeniyle gözaltına alınmasını konuşurken; ikinci 'Polat' vakası yaşanıyor.

ŞARKICI BANU PARLAK GÖZALTINDA

Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, İstanbul Havalimanı’nda kooperatif dolandırıcılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Parlak’ın aracı havalimanı girişinde yol kontrolünde durduruldu.

Gözaltına alınan Parlak’ın havalimanındaki adliyeye gönderildiği öğrenildi.

DİLAN POLAT İLE DALGA GEÇMİŞTİ

Şarkıcı ve Sosyal Medya Fenomeni Banu Parlak, 'Başıma bir şey gelirse Dilan Polat ve Engin Polat sorumludur' açıklamasında bulunmasının ardından iş yeri kurşunlanmıştı.

Polat ailesinin kara para aklama suçlamalarıyla gözaltına alınmasından sonra Instagram'dan arka arkaya hikaye atan Banu Parlak, paylaşımları ile çift ile dalga geçmişti.