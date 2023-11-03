Erdoğan pek sevdiği bir vakıfla Türk Devletleri Teşkilatı'na katıldı: TÜGVA Genel Başkanı da delegasyon heyetindeymiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi için gittiği Kazakistan'a, yanında TÜGVA Genel Başkanı'nı da delege olarak götürdüğü ortaya çıktı.

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Erdoğan pek sevdiği bir vakıfla Türk Devletleri Teşkilatı'na katıldı: TÜGVA Genel Başkanı da delegasyon heyetindeymiş

Her yıl düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı veya eski adıyla Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği, Devlet Başkanları Konseyi 10'uncu Zirvesi, Kazakistan'ın başkenti Astana'da başladı.

Türk Devletleri Teşkilat Konseyi'nde, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye'nin üye, Macaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkmenistan'ın gözlemci statüsünde yer alıyor.

Astana'da düzenlenen konseye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelişinde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirveye yalnız gitmediği ortaya çıktı.

Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Bilal Erdoğan'ın sahibi olduğu TÜGVA'nın Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Yılmaz'ın da zirveye gittiği öğrenildi.

Türk Devletleri Teşkilâtı Zirvesi için oluşturulan delegasyonda, TÜGVA'nın da temsil edildiği anlaşıldı.

Bahadır Yılmaz, X (eski Twitter) hesabından haberi böyle duyurdu:

"Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, dost ve kardeş ülke Kazakistan’a hareket ettik. Türk Devletleri Teşkilatı’nın Devlet Başkanları 10. Zirve Toplantısı’na katılmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımız ve beraberindeki delegasyon heyeti olarak Başkent #Astana’ya uçuyoruz.. Türk Asrı Başlıyor"

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TÜGVA Recep Tayyip Erdoğan
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