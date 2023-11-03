İYİ Parti Kütahya belediye başkan adayını da duyurdu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Kütahya Belediye Başkan adayını açıkladı.

İYİ Parti Kütahya belediye başkan adayını da duyurdu

2023 Genel Seçimleri'ndeki Altılı Masa'nın başarısızlığı sonrası yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla girmeye karar veren İYİ Parti, adaylarını açıklamaya devam ediyor.

KÜTAHYA ADAYI DA BELLİ OLDU

Daha önce Düzce ve Kahramanmaraş adaylarını açıklayan İYİ Parti şimdi de Kütahya adayını açıkladı.

Teşkilat Buluşmaları programı kapsamında gittiği Kütahya’da konuşan parti lideri Meral Akşener adaylarının Ahmet Tekdemir olduğunu aktardı.

KÜTAHYASPOR'UN ESKİ BAŞKANI

Daha önce Kütahyaspor kulüp başkanlığı görevini yürüten Tekdemir, halen kadınlar 3.liginde mücadele veren 1922 Dumlupınarspor Kulübü Başkanlığı görevini yürütüyor.

Tekdemir ayrıca İYİ Parti Kütahya İl Başkanlığı Divan Kurulu Üyeliği ve il ARGE başkanlığı görevini de sürdürüyor.

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