Beyoğlu'nda kalabalık arasında dolar saçmışlardı: 14 sanığın yargılandığı davada karar çıktı

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde dolar saçtıkları anları sosyal medya platformunda paylaşan 14 kişi, Beyoğlu Asayiş Büro ve Güvenlik Büro Amirliği polisleri tarafından yakalanmıştı.



Olaya ilişkin 14 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Duruşmada esasa ilişkin görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı aralarında Pedram Behdar Vandan, Azra Vandan, Taha Akın, Zehra Ökdemir, Kadir Cihan Demir ve Mehmet Tekin'in de bulunduğu bir grubun İstiklal Caddesi'nde 1 dolarlık banknot saçtığı ve paraların vatandaşlar tarafından toplandığına ilişkin görüntülerin videoya alındığını belirtti.

Bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının "halkın bir kesimini sosyal sınıf farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçunu oluşturduğu ifade edilen mütalaada, sanık Serhat Günay'nın, eylemi kendisinin planladığı, diğer sanıkları bir araya getirdiği ve olay anına ilişkin videoyu uygulamadan paylaştığına dair beyanları olması nedeniyle bu suçun azmettiricisi olduğu aktarıldı.

Mütalaada, sanıkların ekonomik durumu iyi olmayan insanları aşağılama kastıyla hareket ettikleri değerlendirmesi yapılarak, 8 sanığın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapsi istenirken 6 sanığın beraatine karar verilmesi talep edildi.

Mütalaanın ardından savunma yapan sanık Serhat Günay'ın avukatı Dilan Sinem Tatar, olayın Taksim meydanı gibi varlıklı insanlar ve turistlerin yoğunlukta olduğu bir alanda gerçekleştiğini, müvekkilinin dikkat çekme kastıyla hareket ettiğini savundu. Müvekkilinin toplumu aşağılama niyeti olmadığını belirten Tatar, beraat talep etti.

TUTUKLAMA ÇIKMADI

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Serhat Günay'ı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Mahkeme, 13 sanığın ise suçu işlenmediğini kanaatine vararak beraatlerine hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 9 Ağustos'ta Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde etrafa 1 dolarlık banknotların saçıldığı, vatandaşların da paraları topladığı anlara ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine polis ekiplerince çalışma yapıldığı aktarılıyor.

İddianamede, 14 sanığın "halkın bir kesimini sosyal sınıf farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 6'şar aydan 1'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.