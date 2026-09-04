Başbakan Üstel Duyurdu: Gemi Faciasında Naaşlarına Ulaşılan 2 Kişinin Kimliği Netleşti

Girne'deki gemi kazasının enkazında bulunan 2 kadın naaşının kimlikleri belirlendi. Şerife Özdemir ve Nazmiye Özbolat'ın kimliklerinin tespit edilmesiyle kazadaki can kaybı 12'ye yükseldi. Kayıp 16 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

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Başbakan Üstel Duyurdu: Gemi Faciasında Naaşlarına Ulaşılan 2 Kişinin Kimliği Netleşti
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasında bu sabah ulaşılan 2 kadın naaşının kimlik tespit çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Üstel'in açıklaması şöyle:

"Polis Teşkilatımız tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda naaşların Şerife Özdemir ve Nazmiye Özbolat’a ait olduğu belirlenmiş, ailelerine gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Yapılan kimlik tespit çalışmalarının ardından, kazada hayatını kaybeden insanlarımızın sayısı 12, kayıp insanlarımızın sayısı ise 16 olarak teyit edilmiştir.

Kayıp insanlarımıza ulaşmak amacıyla yürütülen arama çalışmaları, Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü desteği ve ilgili tüm birimlerimizin katılımıyla 7 gün 24 saat esasına göre, hiç ara verilmeden devam etmektedir. Sahadaki gelişmeleri anbean takip ediyor, tüm imkanlarımızla kayıp insanlarımıza ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Milletimizin bir kez daha başı sağ olsun.”

Kaynak: Haber Merkezi

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