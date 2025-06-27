Bartın'da Erkek Şiddeti! Güpegündüz Kaçırmaya Çalıştı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bartın’ın Kemerköprü Mahallesi Tarla Sokak’ta yaşanan olayda, M.A. isimli şahıs, ayrıldığı sevgilisi B.G. ile buluşmak için aradı. İddiaya göre, M.A., B.G.’yi sokak ortasında darp ederek zorla aracına bindirmeye çalıştı. B.G.’nin bağırması ve direnmesi üzerine M.A., kadını araçtan indirerek olay yerinden kaçtı.

O anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, ağlar halde bulunan B.G.’yi vücudundaki morluklar nedeniyle sağlık raporu alınması için hastaneye götürdü. Polis, plakasını tespit ettiği aracı ve şüpheli M.A.’yı yakalamak için çalışma başlattı.

M.A.’nın daha önce B.G. hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA