Bartın’da Anızda ‘Ateş’ Alarmı! Yangın Büyümeden Söndürüldü

Farklı noktalarda çıkan orman yangınları yürekleri ağza getirmeye devam ederken, Bartın'da da ormanlık alana bitişik yerde anız yangını çıktı. Yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Son Güncelleme:
Bartın’da Anızda ‘Ateş’ Alarmı! Yangın Büyümeden Söndürüldü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bartın’da Merkez ilçeye bağlı Muratbey köyü mevkisinde anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, çevredeki ağaçlara sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Bartın İl Özel İdaresi arazözleri ile itfaiye, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, ekiplerin ve vatandaşların çalışması sonucu evlere sıçramadan söndürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler
Yangın Bartın
Son Güncelleme:
'Sahte Diplomalı 400 Akademisyen' İddiası... YÖK'ten Flaş Hamle YÖK SKANDALA SIRTINI DÖNDÜ
Ölümüyle Hayranlarını Perişan Etmişti: Ferdi Tayfur'un Gerçek Adını Duyunca Kulaklarınıza İnanamayacaksınız! Gerçek Adı Şaşkına Çevirdi!
Nikah Memuru Damattan Öyle Bir Şey İstedi Ki Gelin Kıpkırmızı Oldu: Ben Olsam Yolardım Nikah Memurundan Şoke Eden İstek
Ne Alaçatı Ne de Çeşme! Rus Turistlerin Gözde Rotası Değişti Ne Alaçatı Ne de Çeşme! Rus Turistlerin Gözde Rotası Değişti
ÇOK OKUNANLAR
Çalışan ve Emekliler Dikkat! Hemen e-Devlet'i Kontrol Edin, Emekliliğiniz Ömür Boyu İptal Olabilir Emekliliğiniz Ömür Boyu İptal Olabilir
Bankalar Kampanyalarını Güncelledi! İşte Çift Promosyon Almanın Formülü... Emekliye Çifte Promosyon Formülü
Hafızalara Sibel Can Olarak Kazınmıştı: Gerçek Adını Öğrenince Çok Şaşıracaksınız! Herkesten Sır Gibi Saklamış Sır Gibi Sakladığı Gerçek İsmi Ortaya Çıktı!
Asansör Faciası: Eski Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti Asansör Faciası: Eski Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti
Siyasette Tüm Dengeler Sil Baştan! Meclis'te Yeni İttifak Kuruluyor: '5+2' Detayı... Siyasette Tüm Dengeler Sil Baştan! Meclis'te Yeni İttifak Kuruluyor: '5+2' Detayı...