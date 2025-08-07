Bartın’da Anızda ‘Ateş’ Alarmı! Yangın Büyümeden Söndürüldü
Farklı noktalarda çıkan orman yangınları yürekleri ağza getirmeye devam ederken, Bartın'da da ormanlık alana bitişik yerde anız yangını çıktı. Yangın büyümeden kontrol altına alındı.
Bartın’da Merkez ilçeye bağlı Muratbey köyü mevkisinde anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, çevredeki ağaçlara sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Bartın İl Özel İdaresi arazözleri ile itfaiye, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
SÖNDÜRÜLDÜ
Yangın, ekiplerin ve vatandaşların çalışması sonucu evlere sıçramadan söndürüldü.
