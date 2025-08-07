Ne Alaçatı Ne de Çeşme! Rus Turistlerin Gözde Rotası Değişti

Rusya’dan hareket eden Astoria Grande kruvaziyeri, toplam bin 427 kişilik kafilesiyle Samsun Limanı’na geldi. Rus turistlerin keşif için yeni rotası Samsun oldu.

Rusya’dan hareket eden Astoria Grande kruvaziyeri, 977’si turist, 450’si mürettebat olmak üzere toplam bin 427 kişilik kafilesiyle Samsun Limanı’na demir attı.

GÖZDE DESTİNASYON

Kentte turizm hareketliliği yeniden canlandı. 193 metre uzunluğundaki dev kruvaziyerden inen Rus turistler, kara turları kapsamında Samsun’un tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti. Bandırma Müze Gemi, Samsun Müzesi, Cumhuriyet Meydanı, Amazon Köyü, Atakum sahili ve alışveriş merkezleri, turistlerin ilgi gösterdiği destinasyonlar arasında yer aldı.

YENİ KEŞİFLER

Bazı turistler ise şehir dışındaki turları tercih etti. Vezirköprü turuna katılan ziyaretçiler, Eski Hamam, Bedestan, Taşhan ve Şahinkaya Kanyonu’nu gezdi. Amasya turuna çıkan kafile ise Amasya Müzesi ve Çakallar Tepesi’ni ziyaret etti, ardından serbest zamanla şehri keşfetme imkânı buldu.
Samsun’un Karadeniz kruvaziyer turizmindeki yerini güçlendiren seferlerin önümüzdeki haftalarda da devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

