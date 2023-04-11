Barış Terkoğlu, Sadullah Ergin'i böyle anlattı: 'Aramızda 5 milimetrelik bir fark var'

AKP'li eski bakanlardan Sadullah Ergin'in DEVA Partisi kontenjanından CHP listelerinde aday gösterilmesine tepkiler sürüyor.

"ERGİN İLE ARAMIZDA 5 MİLİMETRELİK FARK VAR"

Son olarak gazeteci Barış Terkoğlu, dün akşam Halk TV canlı yayınında Sadullah Ergin'in adaylığının eleştirilmesine ilişkin konuştu.

Terkoğlu kendisi cezaevindeyken Ergin'in Adalet Bakanı olduğu belirtirken; 'Ergin ile aramızda 5 milimetrelik fark var' dedi.

Terkoğlu, "Benim Sadullah Ergin ile 5 mm'lik farkım var. Ben 10 yıl önce cezaevindeydim. Benim gibi gazeteciler, CHP'li milletvekilleri cezaevindeydi. Milletvekili olmasına rağmen çıkması gerekmez diyordu iktidardakiler. Sadullah Ergin, hükümet medyasının gazetecileri toplayarak cezaevinde geziye çıkardı. Bak ne güzel bir yer burası diye. 5 mm'lik kalınlıktaki camın arkasından ben onları izledim" dedi.

Terkoğlu şöyle konuştu:

"Neden insanlar Saadet Partisi'nden herhangi bir isme değil de CHP'li listesinde bir çok Saadet Partili isimler var. Neden Sadullah Ergin'e itiraz ediyorlar? Neden İYİ Parti'deki İdris Naim Şahin'e değil? Ben büyük fotoğrafa bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Siz bir Millet İttifakı kurdunuz. Bunun kuralı belli: bir partinin listesinde olursanız daha fazla kazanırsınız.

Şimdi eğer siz böyle bir ittifak kuruyorsanız, iddianız buysa listenizi de buna uygun şekilde hazırlayabilirsiniz. Sadullah Ergin DEVA Partisi içinde yetkili birisi. Sadullah Ergin, Atatürkçü seçmende, yurtsever seçmende, özgürlük seçmende 2009-2013 yıllarında Adalet Bakanlığı'nda yaptığı hukuksuzluklarla tanıdığımız bir isim.

Eğer siz yeni bir Türkiye kuracağınızı söylüyorsanız, eski Türkiye'nin hukuksuzluklarının mimarlarını yeni düzene taşıdığınız zaman inandırıcılığınız açısından sorun oluyor. Oraya başka bir isim konulamazdı mıydı?

İki taraf bunu konuşmalıydı. Oraya Süleyman Soylu ya da Bekir Bozdağ yazılsaydı, ne alakası vardı derdiniz? İttifak bunu çok oy almak için yapıyor. Oraya konulacak isim için bu kontenjan bir ittifak kültürü ve orada hepimize çok kazandıracak şekilde olması gerekir, denebilirdi.

Benim Sadullah Ergin ile 5 mm'lik farkım var. Ben 10 yıl önce cezaevindeydim. Benim gibi gazeteciler, CHP'li milletvekilleri cezaevindeydi. Milletvekili olmasına rağmen çıkması gerekmez diyordu iktidardakiler. Sadullah Ergin, hükümet medyasının gazetecileri toplayarak cezaevinde geziye çıkardı. Bak ne güzel bir yer burası diye. 5 mm'lik kalınlıktaki camın arkasından ben onları izledim.

Bana doğal olarak bir CHP'li benim milletvekillerimi cezaevinde tuttu diyor. Tayyip Erdoğan 'Neden bu dava böyle oldu Sadullah' dediğinde, 'Alevi çünkü' dediğini hatırlıyor insanlar. Eğer siz yeni bir düzen kuracaksanız bunun içerisinde muhafazakar da olsun, solcu da olsun herkes olsun diyorsanız; tek bir şeyi dışarıda bırakmanız lazım. Hangi görüşte olursa olsun 20 yıllık AKP iktidarının suçlarına bulaşmamış isimler olması lazım.

Neden başka bir isim, Fethullahçı polisleri oraya yerleştiren İdris Naim'i tartışıyoruz.

Neden CHP içerisinde sadece Sadullah Ergin'i, Yargıtay'a bir gecede 160 tane Nur listelerini atayıp, sonra o Yargıtay üzerinden hukuksuzları tartışıyoruz. Gezi için hala insanlar içeride. Bu hukuksuzlukların parçası olmuş insanları taşırsanız, size dönüp nasıl yeni bir Türkiye kuracaksınız demezler mi?"