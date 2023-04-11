Direnişin 43. gününde Mata işçilerinden eylem

Mata Otomotiv işçilerinin direnişi 43'üncü gününde devam etti. Ek zam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle direnişe geçen ve bu nedenle işten çıkarılan işçiler, şirketin en büyük hissedarı Farplas Otomotiv’in önünde toplandı.

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Direnişin 43. gününde Mata işçilerinden eylem

Ek zam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle direnişe geçtikten sonra işten çıkarılan Mata Otomotiv işçilerinin direnişi, 43’üncü gününde şirketin en büyük hissedarı Farplas Otomotiv’in Maslak'taki binasının önünde devam etti.

"MATA İŞÇİSİ HAKKINI ALACAK"

Direnişin başlamasından bu yana 650 Birleşik Metal-İş üyesinin tazminatsız işten çıkarıldığının hatırlatıldığı eylemde, “Mata Otomotiv işçileri iş, ekmek ve hak mücadelesi veriyor” ifadesi kullanıldı. 

Mata Otomotiv işçilerinin hakları için verdiği zorlu mücadelenin her alanda devam edeceği vurgulanırken, “Sendikamızın yaptığı tüm çağrılara rağmen Mata işvereni sorunların çözümü bir yana, işçilerin hakları olan tazminatların ödenmesi konusunda herhangi bir adım atmamıştır. Mata işçisi hakkını alacak” denildi.

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