Komşusunu öldüren sanığa müebbet hapis

Kocaeli’de arazi anlaşmazlığı sebebiyle tartıştığı komşusuna tabancayla ateş ederek öldüren sanık tekrar hakim karşısına çıktı. Pişman olduğunu söyleyerek tahliyesini isteyen sanığa mahkeme heyeti, kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verdi.

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Komşusunu öldüren sanığa müebbet hapis

Olay, 23 Mart 2022 yılında Karamürsel ilçesine bağlı Kızderbent Mahallesi’nde bulunan kahvehanenin önünde meydana geldi. Komşu oldukları ve arazi anlaşmazlığı sebebiyle aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Osman A. (74) ile Hasan Aksüt (60) arasında kahvehanede tartışma başladı.

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Osman A., yanında bulunan tabanca ile Hasan Aksüt’e ateş ederek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Hasan Aksüt’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Osman A. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili duruşma Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık ve taraf avukatları katıldı. Sanık, pişman olduğunu söyleyerek tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, sanığın Hasan Akksüt’e karşı işlemiş olduğu kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Kaynak: İHA

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