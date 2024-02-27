Barış Akademisyeni Adem Yeşilyurt yeniden ihraç edildi

Barış Akademisyenleri arasında yer alan ve ihraç edildikten sonra yeniden göreve iade edilen Adem Yeşilyurt bir kez daha ihraç edildi.

Gazete Duvar'dan Sebahattin Aydın'ın haberine göre, 2016 yılında barış bildirisine imza verdikten sonra 672 Sayılı KHK ile Kocaeli Üniversitesi’nden ihraç edilen ve kamuoyunda “Barış Akademisyenleri” olarak bilinen akademisyenlerden Adem Yeşilyurt ve Kuvvet Lordoğlu, 7 yıllık dava süreci sonunda haklı bulunmuş, Lordoğlu ve Yeşilyurt, 17 Ekim 2023’te göreve iade edilmiş, Aralık 2023’te Kocaeli Üniversitesi’ndeki görevlerine başlayabilmişlerdi. Ankara BİM 13. İdari Dava Dairesi, Araştırma Görevlisi Adem Yeşilyurt hakkındaki kararı bozdu ve Adem Yeşilyurt yeniden ihraç edildi.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Kocaeli Şubesi’nden yapılan açıklamada, “2016'da KOÜ'den hukuksuzca ihraç edilen üyemiz Adem Yeşilyurt, Ankara 22. İdare Mah. kararıyla 17.10.2023'de görevine iade edilmişti. Ancak Ankara BİM 13. İDD'nin kararı bozmasıyla hocamız yeniden ihraç edildi. Hukuksuzluğun, zulmün hesabını örgütlü mücadelemizle soracağız” denildi.

Adem Yeşilyurt için bundan sonraki yargı süreci, Danıştay başvurusu ile devam edecek.