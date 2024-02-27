Barış Akademisyeni Adem Yeşilyurt yeniden ihraç edildi

Barış bildirisini imzaladıkları gerekçesiyle 672 Sayılı KHK ile Kocaeli Üniversitesi’nden ihraç edilen, geçtiğimiz yıl ise görevine iade edilen Adem Yeşilyurt, yeniden ihraç edildi.

Son Güncelleme:
Barış Akademisyeni Adem Yeşilyurt yeniden ihraç edildi

Barış Akademisyenleri arasında yer alan ve ihraç edildikten sonra yeniden göreve iade edilen Adem Yeşilyurt bir kez daha ihraç edildi.

Gazete Duvar'dan Sebahattin Aydın'ın haberine göre, 2016 yılında barış bildirisine imza verdikten sonra 672 Sayılı KHK ile Kocaeli Üniversitesi’nden ihraç edilen ve kamuoyunda “Barış Akademisyenleri” olarak bilinen akademisyenlerden Adem Yeşilyurt ve Kuvvet Lordoğlu, 7 yıllık dava süreci sonunda haklı bulunmuş, Lordoğlu ve Yeşilyurt, 17 Ekim 2023’te göreve iade edilmiş, Aralık 2023’te Kocaeli Üniversitesi’ndeki görevlerine başlayabilmişlerdi. Ankara BİM 13. İdari Dava Dairesi, Araştırma Görevlisi Adem Yeşilyurt hakkındaki kararı bozdu ve Adem Yeşilyurt yeniden ihraç edildi.

Barış Akademisyeni Mühdan Sağlam yeniden ihraç edildiBarış Akademisyeni Mühdan Sağlam yeniden ihraç edildiGüncel

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Kocaeli Şubesi’nden yapılan açıklamada, “2016'da KOÜ'den hukuksuzca ihraç edilen üyemiz Adem Yeşilyurt, Ankara 22. İdare Mah. kararıyla 17.10.2023'de görevine iade edilmişti. Ancak Ankara BİM 13. İDD'nin kararı bozmasıyla hocamız yeniden ihraç edildi. Hukuksuzluğun, zulmün hesabını örgütlü mücadelemizle soracağız” denildi.

Adem Yeşilyurt için bundan sonraki yargı süreci, Danıştay başvurusu ile devam edecek.

Etiketler
Barış Akademisyenleri
Son Güncelleme:
Ahmet Ercan açıkladı: Biga'da 4.6'lık depremin olduğu kırık, büyük bir deprem üretebilir mi? Biga'da 4.6'lık depremin olduğu kırık, büyük bir deprem üretebilir mi?
Akşener, vatandaşa terslendi: Vermeyin kardeşim bize oy "Millet için parti kurduk" diyen Akşener, vatandaşa terslendi
Yüzdeki istenmeyen tüylerden kurtulmanın yolu; Birçok uzman paylaşmamıştı Yüzdeki istenmeyen tüylerden kurtulmanın yolu; Birçok uzman paylaşmamıştı
Ev sahibi yaptığına inanılıyor.. Bu çiçeğin eve huzur getirdiği belirtiliyor Ev sahibi yaptığına inanılıyor.. Bu çiçeğin eve huzur getirdiği belirtiliyor
ÇOK OKUNANLAR
TÜİK, kritik raporu açıkladı: İl olması beklenen 25 ilçe belli oldu! İl olması beklenen 25 ilçe belli oldu!
Karşı koymak neredeyse imkansız: En çekici 4 burç açıklandı En çekici 4 burç açıklandı
115 ülkede IQ araştırması: En zeki ülkeler belli oldu 115 ülkede IQ araştırması: En zeki ülkeler belli oldu
İbrahim Uslu, oylarını ikiye katlayan üç partiyi açıkladı: "Esas hareketlilik bu partilerde" İbrahim Uslu, oylarını ikiye katlayan üç partiyi açıkladı
Komünist Başkan, canlı yayında Kadıköy'deki oy oranını açıkladı: 'Bu anket doğruysa büyük olay olur' Komünist Başkan, canlı yayında Kadıköy'deki oy oranını açıkladı: 'Bu anket doğruysa büyük olay olur'