Banu Parlak, tutuklama haberini göbek atarak kutladı

Dilan ve Engin Polat çifti hakkında Banu Parlak Güzellik Merkezi'nin kurşunlanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklama kararı verildi. Banu Parlak, gelişmeyi dans ederek kutladı.

Banu Parlak, tutuklama haberini göbek atarak kutladı

Dilan ve Engin Polat çifti ile Sezgin Polat, şarkıcı Banu Parlak'a ait güzellik merkezine yapılan silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında “Silahlı saldırıya azmettirme” suçundan tutuklandı.

Yaşanan gelişmenin ardından Banu Parlak, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Polat çifti ve Sezgin Polat’ın adliyeye sevk edildiğini ifade eden Parlak, daha sonra oyun havası eşliğinde dans ettiği bir video paylaştı.

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