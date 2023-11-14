Kandilli Koleji'nden bir skandal daha: Hakkını arayan öğretmenleri 'terör' suçlamasıyla velilere şikayet etti

İstanbul Kadıköy'de bulunan Kandilli Koleji'nde çalışan öğretmenler, yasa dışı çalıştırılmaya, yasal hakları ve sendikal kimlikleri ile karşı çıkmıştı.

Sendikalı olan öğretmenler, duruma tepki göstermek için okula gelmişti.

Kolejin sahibinin öğretmenlere fiziki müdahalede bulunduğunu ve saldırdığını açıklanmıştı.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, okulun velilere öğretmenler hakkında asılsız bilgilendirme yaptığını duyurdu.

Okulun velilere gönderdiği mesaj şöyle:

"Değerli Velimiz, Sevgili Öğrencimiz 13 Kasım Pazartesi günü saat 11.00 civarında okulda 8. ve 12. Sınıfların kamp programını engellemek sabote etmek için dışardan gelen kim olduğunu bilmediğimiz terör odaklı resmi bir kimliği olmayan kendilerine sendikacı diyen ve okulda izinsiz kayıt ve çekim yapmaya çalışan bir grubun saldırısına uğramıştır. Değerli Velimiz bugün okulumuzla ve eğitimle dayanışma için sizi saat 12.00 de okulumuza bekliyoruz. Varlığınız bize güç verecektir. Teşekkürler."

Sendikanın konuya ilişkin açıklaması ise şöyle:

"Kamuoyunun ve Milli Eğitim Bakanlığının Dikkatine! Kandilli Koleji Yönetiminin velilerine gönderdiği mesajı paylaşıyoruz. MEB'in kanunlarının çiğnendiğinin beyanı olan bu mesaj aynı zamanda "terör odaklı resmi bir kimliği olmayan" tanımlaması ile Sendikamızı tanımlamakta ve bilindik kara çalma ile kendine taraftar bulmayı amaçlamaktadır. Sendikamız 10 bine yakın üyesi ve Çalışma Bakanlığının da resmi kayıtlarında bulunan resmi kuruluş tüzüğü ile emek alanında faaliyet yürütmektedir. Kandillinin İsmail'i kendi politik geçmişi ve emek suçları ile bu meselede kendini bu şekilde aklayamaz. Buna gücü yetmez. ÖĞRETMEN SENDİKASI İLE GÜÇLÜDÜR!"

Kamuoyunun ve Milli Eğitim Bakanlığının Dikkatine :



Kandilli Koleji Yönetiminin velilerine gönderdiği mesajı paylaşıyoruz. MEB'in kanunlarının çiğnendiğinin beyanı olan bu mesaj aynı zamanda "terör odaklı resmi bir kimliği olmayan" tanımlaması ile Sendikamızı tanımlamakta ve ++ pic.twitter.com/0KuQkoyJAl — Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası (@ogretmensendika) November 14, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem