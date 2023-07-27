Balıkesir’de orman yangını

Balıkesir’in İvrindi ilçesinde orman yangını başladı. Yangına, 6 helikopter ve 4 uçak havadan, arazözler ve ekipler ise karadan müdahale ediyor.

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Balıkesir’de orman yangını

Balıkesir’in İvrindi ilçesinde başlayan orman yangınına 6 helikopter ve 4 uçak havadan, arazözler ve ekipler ise karadan müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, İvrindi ilçesi Gümeli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 12.00’de çıkan yangına ilk müdahale havadan 10 dakika içerisinde yapıldı. Daha sonra bölgeye 5 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 2 su ikmal aracı, 3 uçak, 2 helikopter ve 72 personel sevk edildi. Ekipler yangını müdahale çalışmalarına başlarken çevre illerden de yangın söndürme çalışmalarına destek için 4 helikopter, bir uçak, 10 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 6 dozer sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

Kaynak: İHA

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Orman yangınları Yangınlar Balıkesir
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