İş yeri sahibi kiracısını vurdu: Kanlar içinde kaldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren çiçekçide, ev sahibi kiracısını tabancayla vurdu. Kiracısını vuran iş yeri sahibi ise adliyeye sevk edildi.

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İş yeri sahibi kiracısını vurdu: Kanlar içinde kaldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren çiçekçide meydana gelen olayda kiracısını tabancayla yaralayan iş yeri sahibi adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Park Caddesi’nde faaliyeti sonlandırılan çiçekçide meydana geldi. İş yeri sahibi Nadir C. (63) ile kiracısı Ufuk Araz (48) arasında iş yerini boşaltma konusunda tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Öfkelenen dükkan sahibi, tabancayla kiracısı Ufuk Araz’a tek el ateş etti. Tabancadan çıkan mermi, Araz’ın önce eline ardından göğsüne girip sırtından çıktı. Kanlar içinde kalan Araz, yoldan geçen ticari taksiyle İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Dükkan sahibi Nadir C., suç aletiyle polis karakoluna giderek teslim oldu.

Yaralının hastanede tedavisinin sürdüğü durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, adliyeye sevk edilen şüpheli Nadir C.’nin ifadesinde "İş yerimin önüne geldi. Beni darp etmeye çalıştı. Ben de korkutmak için rastgele ateş ettim. Göğsüne ateş etmek istememiştim" dediği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Kira, kiracı
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