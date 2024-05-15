Ayvalık açıklarında 22 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 22 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Ekiplerince yakalandı.

Ayvalık açıklarında 22 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" ile Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Sahil Güvenlik botu "KB-111" ile bölgeye ulaşan ekipler, 22 düzensiz göçmeni yakaladı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulmasının ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

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Kaynak: AA

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